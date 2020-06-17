Gıyabında duruşma yapıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen ve bir kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında, kusurlu olduğu ileri sürülen araç sürücüsü Harun Çetin aleyinde dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Sağ ayağındaki kırık nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Çetin, mahkemede hazır bulunamayınca, tutukluluk müracaatı, gıyabında görüşüldü.

Mahkemeye meseleyi aktaran Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa İskender, tedavisi nedeniyle mahkeme huzurunda bulunamayan zanlı Harun Çetin’in, 15 Haziran 2020 tarihinde, yönetimindeki araç ile, Tatlısu’dan Girne istikametine seyretttiği esnada, dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçerek, karşı yönden gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpışarak, ölümle neticelenen bir trafik kazasına sebebiyet verdiğini söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten İskender, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.