Tatlısu’nun acı günü

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde, önceki gün iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 33 yaşındaki Kemal Aydın, dün köyü Tatlısu’da, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan köylüleri, Kemal Aydın için, “Çok iyi, çok çalışkan birisiydi, asla unutulmayacak” şeklinde konuşarak üzüntüsünü dile getirdi.

İkindi namazı sonrası defnedildi

Ailesi yakınları ve siyasilerin katıldığı cenaze töreninde, acılı baba Muzaffer Aydın metanetini korumaya çalışarak gelen taziyeleri kabul etti. Kemal Aydın’ın cenazesi, ikindi namazı sonrası, Tatlısu Kabristanlığı’nda gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.

Dualar Ayla Aydın için

Öte yandan Kemal Aydın’ın, aynı kazada ağır yaralanan eşi Ayla Aydın’ın tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, yine aynı kazada yaralanan ve Aydın çiftinin yolcu olarak bulunduğu aracın sürücüsü olan Şaban Ateş’in tedavisinin Gazimağusa Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde sürdüğü bildirildi.