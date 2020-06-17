Güney Kıbrıs’ta yeni vaka yok

Güney Kıbrıs’ta son dün 922 test yapıldığı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi. Güneyde toplam vaka sayısı 985’te kalırken, can kaybının ise 25 olduğu kaydedildi. Bu arada

Rum Sağlık Bakanlığı Danışma ekibi üyesi Petros Karayannis, son günlerde Kıbrıs’ın güneyinde, toplum içerisinde herhangi bir Coronavirüs vakasına rastlanılmamasının memnun edici olduğunu söyledi. Tespit edilen vakaların yurt dışından gelen kişilerde görüldüğünü söyleyen Karayannis, ülkeye dönen vatandaşların izole kalması halinde, endişe edecek bir şeyin olmadığını dile getirdi. Virüsün ikinci bir dalgası olasılığı konusunda ise Karayannis, bunun Kasım sonu gerçekleşebileceğini ifade etti.

Petros Karayannis ayrıca vatandaşları Eylül ayı başında grip aşısı olmaya davet etti. Covıd-19 ile grip enfeksiyonunun bir kombinasyonunun çok daha tehlikeli olacağını vurguladı.

