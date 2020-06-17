Amatörler buluştu

Süleyman REBGE

Bu yıl Mağusa’nın Bedis Plajı’nda ilk kez düzenlenen ve lisansız voleybolcuların katıldığı amatör plaj voleybolu turnuvası büyük bir ilgi ile tamamlandı. Turnuvaya 60 sporcu ve 12 takım katılırken turnuva sonucunnda birinci gelen takım Godfathers ismi ile Ali Duvarcı, Adem Ertem, Erdoğ Barkınay ve Murat Zorba olurken, turnuva ikincisi Team Lions ismi ile Kunter Nesimi, Hasan Gümüşatam, Berk Eşrefoğlu, Hüseyin Gürün ve Çağrı Sarpoğlu , turnuva üçüncüsü Avangers ismi ile Süleyman Rebge, Cengiz Bereket, Mustafa Mulla, Çağrı Yağlı ve Alp Eşrefoğlu, turnuva dördüncüsü ise Guardians of Bedis ismi ile İzel Üngör, Ardıç Taşcıoğlu, Doğukan Doğu, Mert Çaltin ve Eray Çoban oldu. Turnuvanın en iyi erkek oyuncusu Erdoğ Barkınay ve en iyi takım oyuncusu İzel Üngör oldu.

