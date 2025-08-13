Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık, Manchester Rusholme Milletvekili ve Birleşik Krallık’ın Tür-kiye Ticaret Elçisi Afzal Khan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret sonrası Rum tarafının yaptığı tahammülsüz açıklamaların ve ölçüsüz saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuya ilişkin yaptığı açıkla-masında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere, Birleşik Krallık, Manchester Rusholme Milletvekili ve Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi Afzal Khan, davetim üzerine geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmiştir. Geçtiğiniz aylarda Manchester’de de bir araya geldiğim Sayın Khan’ı ülkemizde ağırlamak, şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına büyük bir onur olmuştur.

Ziyaretin ardından Rum tarafının ve bazı çevrelerin yaptığı tahammülsüz açıklamalar, Kıbrıs Türk Halkı-na yönelik yıllardır süren haksız ve hukuksuz izolasyon siyasetinin yeni bir örneğidir. Yabancı üst düzey yetkililer sanki ilk kez KKTC’ye geliyormuş gibi, bir milletvekiline yönelik bu derece ölçüsüz saldırılar ve baskılar kabul edilemez. Bu tutum, misafirimize olduğu kadar Kıbrıs Türk Halkının onuruna ve iradesi-ne de doğrudan yöneltilmiş, kabul edilemez bir saygısızlıktır.

Rum tarafı, bizi her türlü temastan, uluslararası katılımdan, ticaretten, spordan, kültürden ve yaşamın tüm alanlarından dışlamayı, izole etmeyi en büyük görev bilmektedir. Bu siyaseti ve bu yönde yapılan tüm açıklamaları esefle kınıyorum.”