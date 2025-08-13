Kaçaklar yakalandı

Hükümetin ülkede kaçak yaşayan kişilerle ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi bünyesindeki Mobil Göç Denetim araçları Lefkoşa’da ilk denetimini gerçek-leştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Küçükkaymaklı ve Surlariçi bölgelerinde yapılan uygulamada, kişilerin ikamet izinleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda, ülkede kaçak olarak yaşa-yan kişiler tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, tespit edilen kaçakların polis tarafından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiği ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

