Çalışanlar öfkeli

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Ko-operatifi’nde çalışanların Temmuz ayı maaşlarının ödenmemesi üzerine süresiz greve başladı. Sendika üyeleri dün sabah saatlerinde Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak eylemlerini duyurdu. Açıklamanın ardından çalışanlar, Genel Müdürlük binasına girerek mü-dür ve yönetim kurulu başkanını aradı ancak ulaşamayınca binanın önüne geri döndü.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ise Zirai Levazım, Koop Süt ve Binbo-ğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarının hayat pahalılığı da dahil edilerek bugün ödeneceğini duyur-du. Ancak Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, uzlaşı olmadığını, grevlerinin bugün de Başbakanlık önünde devam edeceğini açıkladı.

12 gündür maaşlar ödenmedi

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz, 12 gündür maaş alamayan çalışanların açlığa terk edildiğini vur-gulayarak, hükümetin soruna duyarsız kaldığını söyledi.

Güröz, kooperatiflerin uzun yıllardır siyasi atamalarla yönetildiğini ve bu durumun kurumları zor du-ruma soktuğunu ifade etti. “Ekonomik kuruluşlar siyasi akılla değil, ekonomik akılla yönetilmelidir” diyen Güröz, çalışanlardan fedakarlık yapmalarının beklendiğini ancak geçmişte defalarca fedakarlık yapıldığını belirtti. Ayrıca, Zirai Levazım Kooperatifi’nde son altı aydır yönetim kurulunun toplantı yapmadığını, ham madde alınmadığını dile getirdi.

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, 12 gündür maaş alamayan çalışanların angarya çalıştırıldığını ve bu durumun suç olduğunu savundu. Tuğsal, maaşların ödenmesi için yapılan tekliflerin kabul edilme-diğini ifade etti.

Kurumlar doğru yönetilmiyor

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Güven Bengihan ise kurumların partizanca ve yanlış yönetildiğini, ekonomik sıkıntının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bengihan, siyasilerin hataları-nın faturasının çalışanlara ödettirilemeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) de greve destek açıklaması yaparak, kooperatiflerin yıllardır siyasetin talimatıyla yönetildiğini ve bunun bedelinin emekçilere kesildiğini dile getirdi. KTÖS, sendika-nın mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ise kurumların siyasetin müdahalesiyle doğru yöneti-lemediğini savundu ve bu anlayış devam ettiği sürece kurumların ayakta kalamayacağını açıkladı. KTE-ZO, kooperatiflerin halka ait olduğunu ve yönetimlerinin halka devredilmesi gerektiğini ifade etti.