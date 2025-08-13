Oyuncak gibi silah taşınıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sabaha karşı Kuğulu Park’ta havaya ateş açılmasıyla ilgili Yusuf Dağdelen’in ardından Furkan Köroğlu da tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Kuğulu Park’ta 03. 00 sıralarında havaya bir el ateş edildiği, aldığı ihbar üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

Polisin, havaya ateş açan şahsın özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Yusuf Dağdelen olduğunu tespit ettiği ve olay yerinde tutukladığı açıklandı.

Polis, yaptığı soruşturma sonucu Dağdelen’e silahı veren Furkan Köroğlu’nu da yakaladı. Dağdelen’in tutukluluk hali devam ederken, Furkan Köroğlu dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis olguları aktardı

Polis memuru; Yusuf Dağdelen’in 7 Ağustos 2025’te saat 03.20 sıralarında Girne Caddesi üzerindeki Kuğulu Park’ta 7.65 mm tabanca ile havaya bir el ateş ettiğini belirtti. Polis, alınan ihbar üzerine olay yerine gidildiğini; yapılan aramada tabanca ve bir adet boş kovan bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, Dağdelen’in, olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını, 8 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede 7 gün ek tutukluluk aldığını belirtti.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde tabanca ve mermilerin zanlı Furkan Köroğlu tarafından Dağdelen’e verildiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı Köroğlu’nun, 8 Ağustos’ta tutuklandığını ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemede 3 gün ek süre aldığını söyledi.

Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alınıp PGM Data İnceleme Birimi’ne gönderildiğini kaydetti. Balistik inceleme ve ifade alma işlemlerinin devam ettiğini belirten polis, 3 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

