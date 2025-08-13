İki turist cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen “Gürz Operasyonu” kapsamında, 2 adet 9 mm çapında tabanca, bu silahlara ait iki adet şarjör ve toplam 389 adet canlı mermiyle yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan ülkede turist olarak bulunan Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar cezaevine gönderilirken, Hasan Çaylı teminatla serbest kaldı.



Polis, operasyonun 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda başladığını söyledi.

Polis, taksici olan Hasan Çaylı’nın, bir ağacın köküne bir adet Kaçkar marka tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisindeki 5 adet MKE 23 9P ibareli fişeği bıraktığını; Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın JR 736 plakalı araçla gelip teslim almaları üzerine suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis, suçüstü yakalanan 3 zanlının evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın Gönyeli’deki evinde yapılan aramada mutfak kısmında bir adet Retay 9 mm tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında fişek ve 150 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildiğini söyledi.



Polis memuru; zanlı Hasan Çaylı’nın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde tabancalarla ilgili raporun temin edildiğini ancak cep telefonlarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Türkiye’den rapor alınacak

Polis, tabancalarla ilgili Türkiye’den de soruşturma yapılacağını, ilgili makamlarla yazışmalar yapıldığını söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Çaylı’nın KKTC vatandaşı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın ülkeye turist vizesiyle Temmuz ayında giriş yaptıklarını belirtti. Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın tutuklu yargılanmasını, Çaylı’nın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Çaylı’nın 100 bin TL nakit teminat yatırması 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme; Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

