Termik santral devreye girecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, elektrik kesintilerinin bugün sona ereceğini açıkladı. Termik santralin devreye gireceğini belirten Uzun, kurumun 2022’den sonra Başbakan Ünal Üstel’in desteğiyle kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını söyledi.

Uzun, Diyalog TV’de Güne Merhaba programına katılarak Emre Diner’in sorularını yanıtladı. Konuşmasının başında Uzun, “Yaşanan bazı olaylardan dolayı bizlere haksız tepkiler oluştu. Özelimize girildi ve belden aşağı vurdular. Bu kurumun başına atandığım günden itibaren bu saldırılar devam ediyor” dedi. Uzun, AKSA ile yapılan sözleşme öncesi yaptığı görüşlerin sürekli gündeme getirildiğini ifade ederek, alakasız, ilgisiz ve aslı olmayan iddialarla kendine saldırı yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Şu an yaşanan aksiliklerin AKSA’nın önemini ortaya çıkardığını söyleyen Uzun, “Bunlar üzerinden siyaset yapılması doğru değil. Yaklaşan seçim üzerinden kurumun hedef yapılarak bunun üzerinden siyaset yapmak doğru değildir. Kurum bizim malımızdır diyen insanların kuruma en çok zararı verdiğini görüyorum” ifadelerini kullandı.



Türkiye’den ekip geldi

Geçen Cuma günü erken saatlerde Güneşköy Trafosunda yaşanan talihsiz olayla ilgili konuşan Uzun, “Türkiye’den ekip geldi ,gerekli incelemeler yapılıyor. Polise de şikayette bulunduk olayla ilgili olarak devreye girdi ve gerekli araştırmayı yapıyor. Her olasılığı göz önüne almak zorundayız” dedi.

Uzun, “Güneşköy Trafo Merkezi stratejik önemi olan, Teknecik’te üretilen akımı oraya aktaran ve dağıtan bir merkezdir. Aynı zamanda Güneşköy, Güney’den de enerji alınan iki merkezden bir tanesidir. Bu merkezde dışarıda telli bir alanda kapasitörler vardır. Burada yüksek bir gerilim nedeniyle kapasitörler yandı ve içerdeki kesicilerin açılması gerekirken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı açılmadı ve içerideki kesicilerde çok ciddi bir patlama yaşandı. Bu nedenle termik santralde de bir arıza meydana geldi” ifadelerini kullandı.



İki kez siber saldırı yapıldı

Güneşköy Trafo Merkezi’nde patlama yaşanmadan önce kurumun iki kez siber saldırıya uğradığını açıklayan Uzun, “Arkadaşlarımız bu durumu erken fark etti ve müdahale etti. Bunların yanı sıra Genel Merkezde akımın olduğu jeneratörleri gören sistemimiz çöktü. Tüm bunları ardı ardına koyduğunuzda sabotaj ihtimalinin de olasılık olarak ortaya çıkmasına neden oldu” diye konuştu.

Arıza ve kazalar olabilir

KIB-TEK çalışanlarının yaşanan arızalara aralıksız müdahale ettiğini ve elinden geldiğini yaparak yaşanan sorunları çözmek için çalıştığını kaydeden Uzun, “Sosyal medyada klavye kahramanlığına soyunmakla bu olmaz. Arıza ve kazalar olabilir. Biz de tüm ekibimizle gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye desteğiyle iki yeni jeneratör geldi

Son zamanlarda yaşanan elektrik kesintilerinin sebebinin üretim yetersizliği ya da yakıt eksikliğinden kaynaklanmadığının altını çizen Uzun, “15 gün önce Türkiye desteğiyle iki yeni jeneratör geldi. AKSA da üretimine iki yeni jeneratör daha ekledi. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte bir sıkıntımız yok. Başbakanımız Ünal Üstel’in de talimatı ile 2 adet daha küçük jeneratör almak için çalışıyoruz ve daha büyük santral alımları için de çalışmalarımız, projelerimiz devam etmektedir. Bu makineleri galeriden araba alır gibi alamıyorsunuz. Titiz bir çalışma yürütüyoruz. Alacağımız tedbirler yeni jeneratörler gelene kadar bizi enerji eksikliği noktasında sıkıntıya sokmaz” dedi.



Trafoların gücünü artırıyoruz

Uzun, “Trafoların gücünü artırıyoruz. Son 6-7 ayda yaklaşık 50 milyon dolarlık bir altyapı yatırımı yapıldı. Boş durmuyor, çalışıyoruz” diye konuştu. Uzun, “KIB-TEK artık eskiden olduğu gibi değildir. Bu kurum Başbakanlığa bağlandıktan sonra KIB-TEK kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. KIB-TEK’te şu an yakıt eksikliği yok, yakıt için borcumuz yok, gemilere borcumuz yok. AKSA’ya ve piyasaya borcu yok. Maaşlar ve tüm borçlar düzenli olarak ödeniyor. Trafoların bakımları düzenli olarak yapılıyor. Bütün trafo merkezlerimiz güvenlik altına alınması için kamera sistemi ile 24 saat güvenliği sağlayacak kurulumları uygulamaya koymak için çalışıyoruz. Ciddi bir çalışma temposu içerisindeyiz. Tüm bunlar Başbakanımızın sayesindedir. 2022 yılından bu yana kurum nefes aldı” dedi. Kurum yönetiminin yasa ile Yönetim Kuruluna verildiğini söyleyen Uzun, “EL-SEN’in kurum yönetimiyle hiçbir ilgisi yoktur. EL-SEN’in görevi üyeleriyle ilgili çalışmalar yapmak ve kurumun menfaatini korumaktır. Ancak EL-SEN üzerine düşen kısımda ne yazık ki kurumu hiç korumamıştır. Yaptıkları açıklamalar ise siyasidir. Düşünün ki bir sendika başkanının kendi kendisiyle bir kavgası var. Kendisi ile barışık değildir. İlk göreve geldiğimizde toplantıya çağırdık ve uzlaşı istediğimizi söyledik. Ancak yalan yanlış bilgileri servis etmeye devam ettiler. EL-SEN kendi için bir şey istemediğini söylüyor. Bizi eleştirmeye kalkanların bizden daha iyi durumda olması ve daha temiz olması lazım. Ben dosyalara baktığımda bunları görmüyorum. Dolayısıyla samimi değildirler” ifadelerini kullandı.