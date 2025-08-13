‘Siyasi rozete bakmadık’

Başbakan Ünal Üstel, kırsal kesim arsası hak sahipliği kapsamında gerçekleştirilen arsa dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Üstel, gençlerin köylerinde kalmasının bölgesel kalkınma için büyük önem taşıdığını vurguladı. Üstel, “Biz hükümet olarak gençlerimizi düşündük, mağdur olmamalarını istedik. Kimsenin siyasi rozetine bakmadan, hak sahibi olan her gencimize bu hakkı verdik” ifadelerini kullandı.

Kırsal kesim arsası hak sahipliğinde ilk arsa dağıtımı dün Pınarlı ve İnönü köylerinde kalanlara yapıldı. Törenle hak sahibi olanlara arsaları dağıtıldı. Törene katılan Başbakan Üstel, “Hükümet programımızı hazırlarken önceliğimiz, gençlerimizin köylerinde kalabilmesini sağlamaktı. Gençlerimizin köylerinde kalması, bulundukları bölgenin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması demektir.

Biz, gençlerimizin kendi topraklarında yaşamalarını, ait oldukları yerden kopmamalarını ve bu topraklara emek vermelerini istiyoruz” dedi.

Kırsal kesim arsa hak sahipliğiyle ilgili yeni yasal düzenlemeye de dikkat çeken Üstel, geçmişte yaşanan mağduriyetlerin tekrar etmemesi için önemli adımlar attıklarını belirtti. Üstel, “Herkesin eşit hakka sahip olmasını hedefliyoruz. Yasanın gerektirdiği şekilde hareket ederek gençlerimizin toprak sahibi olmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin yasanın tamamlanmasını geciktirdiğini söyleyen Üstel, “Biz hükümet olarak gençlerimizi düşündük, mağdur olmamalarını istedik. Kimsenin siyasi rozetine bakmadan, hak sahibi olan her gencimize bu hakkı verdik” diye konuştu.

Törende, arsa sahibi olan gençlere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başbakan Üstel, kırsal kalkınmanın önemine işaret ederek, gençlerin kendi köylerinde hayatlarını sürdürmelerinin bölgesel refahı artıracağını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025, 09:50