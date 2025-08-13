‘Yoğun çaba gösterilmeli’

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomi alanında üstleneceği kritik rol ve yapacağı çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın ekonominin can damarı olan alanlarda yaşanan sıkıntıları çözmek için yoğun çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Erhürman paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı’nın Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü’nün genişle-tilmesi ve doğru alanlarda kullanılmasının sağlanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının geniş-letilmesi ve uygulamada engel çıkartılmaması, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe konul-ması gibi ekonomiyi doğrudan ilgilendiren konularda AB ile yoğun diplomasi yürütmesi gerek-tiğini vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde kurulduğunu belirten Erhürman, bu kurumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul gördüğünü ve ekonomi açısın-dan yaşamsal önemde olduğunu ifade etti. Erhürman, komisyonun altyapısının, kaynaklarının ve hukuki olanaklarının Cumhurbaşkanlığı tarafından genişletileceğini açıkladı.

Erhürman, ayrıca kültürel ve tarihi değeri yüksek, dış ticaretin önemli ürünlerinden biri olan Hellim’in Avrupa Birliği pazarına erişimini sağlayacak tescil süreci çalışmalarının da Cumhur-başkanlığı tarafından yürütüldüğünü, bu çalışmaların hız kazanacağını kaydetti.

Ekonomi ve maliyenin üst düzey bürokratlarının liyakat esasına göre atanmasında Cumhurbaş-kanlığı’nın belirleyici imza yetkisine sahip olduğunu ifade eden Erhürman, liyakat esasının kuş-kusuz gözetileceğini belirtti.

Yeni fırsatlar yaratılmalı

Turizm, yükseköğretim, inşaat, sanayi ve ticaret gibi ekonominin can damarı olan alanlarda ya-şanan dış ve iç kaynaklı sıkıntıların çözümü ile yeni fırsatların yaratılması için Cumhurbaşkanlı-ğı’nın yoğun çaba göstermesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, bu çabanın en üst düzeyde yürütüleceğini söyledi.

Son olarak, ekonomi, maliye ve finans alanlarında yetişmiş bir grup uzmanla bir araya geldikle-rini belirten Erhürman, bu alanlarda yoğun, sürekli ve düzenli çalışmalar yapacak bir Ekonomi Politikaları Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görevde olacağını duyurdu.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin, bu halkın gailesini çekecek. Halkın meselesi olan her konu Cumhurbaşkanlığı’nın da meselesi olacak” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.

