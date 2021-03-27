25 bin ödedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava dosyalanan Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan dün mahkemeye çıkarıldı. Tatar’ın şikayetçi olmasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, Korkmazhan’ın yargılanmak üzere teminata bağlanması talep edildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Abdullah Korkmazhan’ın 20 Mart tarihinde Lefkoşa'da gerçekleşen bir eylemde "İngiltere’nin aradığı dolandırıcı bu memlekete Cumhurbaşkanı oldu" sözlerini kullandığını söyledi. Polis, bu sözlerden ve bu konuda attığı tweet'lerden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’ın zanlı aleyhine şikâyetçi olduğunu ifade etti. Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını ve dava dosyalandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve 25 bin TL nakit teminat yatırılması şartlarıyla Korkmazhan’ın tutuksuz yargılanmasına emir verdi.