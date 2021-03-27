İkisi de kaçak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yemek pişirme sırası yüzünden pansiyon arkadaşını bıçaklayan Nijeryalı Danilare Ganiyu Wande (30) ile olayda yaralanan Hindistan uyruklu Ventekesan Shanmuganathan’ın (27) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada iki zanlının 2020 yılından beri ülkede kaçak yaşadığı açıklandı.

Her iki zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde bulunan Başkent Pansiyonunda meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yemek pişirme konusunda Wande ile Shanmuganathan arasında tartışma yaşandığını aktardı. Polis memuru, çıkan tartışmada esnasında zanlı Wande’nin önce Shanmuganathan’ın yüzüne yumruk attığını, ardından 22 santimlik ekmek bıçağı 3 kez ensesine, 2 kez sırtına bir kez de omuzuna batırarak, yaraladığını açıkladı. Polis, Shanmuganathan’ın ense kısmında 3, sırt kısmında ise 2 santim kesi oluştuğunu belirtti. Polis memuru, Ventekesan Shanmuganathan’ın aynı gün ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, acil serviste gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının da olaydan kısa süre sonra yakalandığını belirterek, ekmek bıçağının, tasarrufunda bulunduğunu kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Polis, yapılan soruşturma sonucu hem Danilare Ganiyu Wande’nin hem de olayda yaralanan Ventekesan Shanmuganathan’ın ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin ortaya çıktığını kaydetti.

Polis memuru, Wande hakkında yaralamanın yanı sıra 27 Nisan 2020 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan da soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, Ventekesan Shanmuganathan hakkında da 30 Eylül 2020 yılından beri ülkede izinsiz kalma suçundan soruşturma yapıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, iki zanlıyı bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.