Yeni açılım yok

Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında Coronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında alınan bazı kısıtlamaların sürmesi yönünde kadar alırken, bir takım kısıtlamaların ise hafifletilmesine ilişkin kararlar üretti.

Yeni kararlara göre; 29 Mart Pazartesi gününden itibaren pazar günü hariç gece saat 22.00'den sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günleri ise sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

29 Mart Pazartesi tarihinden itibaren okulların 12'nci sınıflarının seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayabilmesi amacıyla 12’nci sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile okul çalışanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından antijen testi ile tarama yapılacak.

Ülkeye düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilecek. Ayrıca, son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilecek.

İşte son kararlar

Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

Pazartesi-Cumartesi günleri ise; Marketler 08.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranların ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kapalı olan yerler

Sinema salonları, gösteri merkezleri, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, SPA açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık olan yerler

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecek.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacak.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemler 08.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacak.

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacak.



İlçeler arası geçişler

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görüldü.

Toplu taşımacılık

Lefke ve Güzelyurt ilçelerinde ilçe içi ve iki ilçe arasında taşımacılık yapılabilecektir.

İskele ve Gazimağusa ilçelerinde ilçe içi ve iki ilçe arasında taşımacılık yapılabilecektir.

Lefkoşa ve Girne ilçeleri arası yolcu taşımacılığı yapılmayacaktır. Lefkoşa ve Girne ilçelerinde yalnızca ilçe içi yolcu taşımacılığı yapılabilecektir.

Girne ve Lefkoşa ilçelerinden geçiş kontrolü bulunan (Lefke, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa) diğer ilçelere taksi ile yolcu taşınması izne tabi yapılacak olup Girne ve Lefkoşa ilçelerinden bu ilçelere otobüs, minibüs ve dolmuş ile taşımacılık yapılmayacaktır.

Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

Eğitimin durumu

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak 02 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmesi uygun görüldü.

Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca okullarda uygulanacak kurallar belirlenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 29 Mart 2021 tarihinde okulların 12. Sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart 2021 tarihinde 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak. 29 Mart 2021 tarihinde okulların 12. Sınıfları açılıp öğrenciler taranacak.

Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Berber, kuaför, güzellik salonları

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07.00-19.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her on dört günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacak.

Uçuş sayısı günde 4’e çıkarıldı

Karantina kapasitesi göz önüne alındığında, Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görüldü.

Restoranlar, pastane, kafeler

Restoranlar, pastane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarında oturma alanları görevlerini sürdürebileceklerdir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Sektörlerin 1/3 kapalı alanları kullanılabilecektir.

Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış sosyal mesafe kurallarına uygun olarak faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır. Belirtilen sektörlerin kapalı alanlarının 1/3’ü çalıştırılabilecektir.

Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının 1/3’ü çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. .

Spor faaliyetleri

Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verildi.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin devam etmesi uygun görüldü.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri, lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecek.

Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacak.

Kapalı spor salonları (fitness) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görüldü.

Uluslararası sınavlar

Ülkemizde düzenlenecek uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görüldü.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görüldü.

Tüp bebek işlemi

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacak. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 24 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacak.

Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacak.

Ev karantinası

Ev karantinasının başlanabilmesi için;

-El bilekliği ile kontrol ve takip sisteminin kurulması

-Denetimlerin arttırılması

-Takip ve denetimler için ekipler kurulması

- Denetimler çerçevesinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında belirtilen cezaların uygulanması

- Ev karantinasına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi önerilmektedir.

12 Nisan 2021 tarihinde 3 günlük kapalı otel turizmin başlanabilmesi için ülkemizde bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca geri kalan turizm sektörünün takvimlendirilerek açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Sanat dünyası

Profesyonel tiyatro sanatçılarının çalışmalarını/provalarını bireysel olarak yapmaları uygun görüldü. Konser sanatçılarının ise provalarını hijyen ve mesafe kuralına uygun olarak yapmaları uygun görüldü.

Sanatçıların birlikte performans sergilemeleri ise seyircisiz çevrim içi olarak yapılacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekecek.

Müzik eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile müzik derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Güney Kıbrıs’a gidiş gelişler, yurt dışından gelişlerde uygulanan karantina şartları daha önce açıklanan kararlarla aynı bırakıldı.