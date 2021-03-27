Makaslı soygun

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bir saat arayla İngiliz uyruklu iki kadının evini soyan, birini makasla tehdit edip odaya kilitleyen Pakistanlı bahçıvan Peeran Ditta kısa sürede yakalandı.

Ozanköy’de kaldığı ve bir evde bahçıvan olarak çalıştığı öğrenilen Peeran Ditta’nın ilk durağı 74 yaşındaki L.T.’nin evi oldu.

Kapıyı çalan zanlı, hafif aralanınca zorla içeri girdi ve L.T.’den para istedi. Ancak ‘yok’ cevabı alınca kadına makas gösterip tehdit etti, daha sonra odaya kilitledi.

Kadının çantasından 2 bin Sterlin alıp, olay yerinden kaçan zanlı bir saat sonra yine Çatalköy’de L.H.’nin (K-57) evine dadandı.

Eve giren zanlı 400 TL nakit para ve toplam değeri 6 bin 500 TL olan ziynet eşyalarını çaldı.

Yapılan şikâyet üzerine zanlı akşam saatlerinde Girne’de yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Yatak odasına kilitledi

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 25 Mart 2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Çatalköy'de İngiliz uyruklu L.T.’nin (K-74) evinin kapısını çalarak, hafif bir şekilde açılmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının hafif açılan kapıyı zorlayıp ikametgâh içerisine giriş yaptığını, L.T.’yi kolundan tutup para istediğini açıkladı.

Polis, L.T.’nin parası olmadığını söylemesi üzerine zanlının ikametgâhtan almış olduğu makası gösterip, kadına doğru sallayarak yatak odasında sakladığı 2 bin 20 Sterlin parayı çaldığını açıkladı.

Polis memuru zanlının daha sonra L.T.’yi yatak odasına kilitleyerek ikametgâhtan çıkış yaptığını ifade etti.

Zanlının aynı gün 13.15 sıralarında ise yine Çatalköy’de İngiliz uyruklu L.H.’ye ait (K-57) evi pencere içerisine bırakılan anahtarı kullanarak açtığını kaydeden polis, mutfak kısmındaki masa üzerinde bulunan bayan çantası içerisinden 400 TL ve toplam değeri 6 bin 500 TL olan muhtelif ziynet eşyalarını çaldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.