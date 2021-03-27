‘İzin vermeyiz’

Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy’de eski liman olarak bilinen bölgede denize kumdan dolgu yapıldı. Bunun yasal olmadığını belirten Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile bölge halkı da dün sabah eski limanda eylem yaptı. Bölgenin bir firmaya peşkeş çekildiğini belirten bölge halkı, özellikle hafta sonu çocuklarıyla vakit geçirdikleri tarihi alanın, Avcılık Atıcılık Birliği tarafından etkin olarak kullanıldığını ve balıkçıların geçimini sağladığı bir yer olduğunu belirtti. Bölge halkın limana sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Emrah Yeşilırmak: Yasal olmayan her işin karşısındayız

Diyalog muhabirine açıklama yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgeye yapılan yatırımlara değil yasal olmayan işlere karşı olduklarını vurguladı. Denizin kumlarla doldurulmasının asla kabullenilmeyeceğini ve yapılan işin yasal olmadığını belirten Yeşilırmak, eski limanın bir değeri olduğuna ve bölge halkı için öneminin büyük olduğuna dikkat çekti. Yeşilırmak, Çevre Dairesi ile Eski Eserler Dairesi’ni yaşanan kanunsuzluğu durdurmaya davet etti.