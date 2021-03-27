Kuzeyde 25, güneyde 361 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 26, Güney Kıbrıs’ta ise 361 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde yapılan test sayısının 7 bin 39, güneyde ise 48 bin 484 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, son 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

1 kişin hava yoluyla yurt dışından geldiği, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle: "Lefkoşa Merkez 1, Kermiya 1, Hamitköy 2, Gönyeli 3, Marmara 1, Sulariçi 1, Taşkınköy 1, Dilekkaya 1; Girne Lapta 2, Dikmen 1, Alsancak 1; Gazimağusa Merkez 4; Güzelyurt Bostancı 1"

Güneyde 53 hastanın durumu kritik

Güney Kıbrıs'ta son 24 saate yapılan 48 bin 484 test sonucunda 361 yeni vaka belirlendi.

Salgından dolayı dün can kaybının olmadığı güneyde toplam vaka sayısı 43 bin 971'e yükseldi. Tedavisi süren 53 hastanın durumu ise kritik.