Devletin, ailesine yardım etmesini istedi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs adasında EOKA terör örgütünün saldırılara başladığı 1955 yılında annesi ile üç kardeşini kaybeden Atlılar köyü sakini Hasan Muhtaroğlu’nun, acısı dün gibi taze.

Ailesi katliam çukurunda can veren, kendisi de 3 ay esir düşen Muhtaroğlu, şehit ailesi olduğunu ancak devlet tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan ve yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Muhtaroğlu, “Rum faşistler geride yıkık ve hiç tamamlanamayan hayatlar bıraktı. Bu duruma bir de devlet eklendi. Oysaki devlet bize yardım etmeli ve yaramıza merhem olmalı” dedi.

Şehit ailesi oldukları halde devletten hiçbir destek görmediklerini ifade eden Muhtaroğlu, 5 çocuğu için yardım beklediğini ifade etti. Muhtaroğlu şunları söyledi:

“Atlılar köyünde kalıyorum. Şehit çocuklarına 1974 yılından sonra dağıtılan arsalar oldu.

Ben bu arsalar için başvurdum ancak yaş haddinden dolayı alamayacağım söylendi. Ailem şehit oldu; bana ‘savaş anında kaçarlarken kazaya uğradıkları, bu nedenle şehit olmadıkları’ söylendi. Ailemi geride bırakmak zorunda kaldım ve üç ay esir düştüm. Esir olduğumda bizim köydeki katliamları duydum. Annem ve üç kardeşim katliam çukurlarında can verdi. Bugüne kadar da hiçbir yardım görmedik. Şehit torunu olan çocuklarım için yardım talebinde bulunduk. Bir kredi veya bir destek yapılsın istedik ancak bir fayda görmedik. Devletten şehit ailelerine destek olmalarını istiyoruz. Görüyoruz ki hiçbir şeyi olmayan insanlar evler, arsalar aldı. Adil davranmadıklarını düşünüyorum. Bu yapılan haksızlığı protesto etmek için siyah çelenkler yaptırdım, İçişleri Bakanlığı’na, Başbakanlığa, Meclise ve Şehit Aileleri Derneği’ne bırakacağım. Çünkü 47 senedir şehit ailesi olarak hiçbir yardım görmedik.”

