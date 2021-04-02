Anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye olarak üreten bir Kıbrıs istediklerini belirterek, "Kendi ayakları üzerinde duran, gençlerine istihdam oluşturan, çocukların ve gençlerin geleceğini çok daha parlak görebileceği, buradan dışarıya giden değil de dışarıdan buraya istihdam ve yatırım için gelebileceği bir Kıbrıs istiyoruz" dedi.

Oktay, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere dün KKTC'ye geldi. Oktay, KKTC'deki programı kapsamında Güvercinlik Köyünde, 2021 yılı içerisinde yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulundu. Oktay, burada yapılması planlanan 3. etap hakkında da bilgi aldı. Oktay'a inceleme sırasında Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Oktay, daha sonra “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımına katıldı. Tanıtımda, Maliye Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı.

Türkiye’den gelen ekibe, sanayi bölgesi alanı içindeki proje hakkında sunum yapıldı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Güvercinlik Sanayi Bölgesi'nin sunumunu yaptı, ülkedeki sanayi bölgeleri hakkında bilgi verdi.

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, teknik bilgileri verdi.

Oktay: Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC istiyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada, KKTC’ye TRT’nin yaptığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası için geldiklerini, gelmişken de var olan yoğun projeleri ele aldıklarını söyledi.

Oktay, Türkiye olarak üreten, kendi ayakları üzerinde duran, yatırım ve istihdam yaratan, dış yatırımcıları çeken bir KKTC istediklerini vurguladı.

Tanıtımı yapılan sanayi bölgesiyle de KKTC’de olanın en iyisini ve en modernini yaratacaklarını ifade eden Oktay, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede ve dünyada örnek olan sanayi bölgesi tecrübesini KKTC’ye yansıtmak istediklerini söyledi.

Teşvik sistemi ile birlikte kamu-özel sektör iş birliğinde çalışarak kalkınma olabileceğini, kamuya istihdamla bunun olmayacağını ifade eden Oktay, ortak hedefin üreten, yatırım yapan, ihracat yapan bir KKTC olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak altyapı, plan, proje, gümrük altyapısı ve yönetim tecrübelerini buraya yansıtacaklarını ifade eden Oktay, yatırım istihdam ve ihracata işaret etti, sanayicinin söz sahibi olacağı bir sanayi bölgesi hayata geçirileceğini söyledi.

Cazibe merkezi haline getirmeliyiz

“Burayı bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz” diyen Oktay, Türkiye’deki sanayi bölgelerinden örnek verdi, hedef ve ortak amacın burayı iş birliğiyle cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirtti.

Sanayiden sorumlu bakanların da yakınen çalıştığını ifade eden Oktay, arzularının, bu projenin hayat bulması için gerekli yasanın da bir an önce yenilenmesi olduğunu vurguladı.

Altyapı yatırımlarının bürokrasiye boğulmadan yapılmasının önemine işaret eden Oktay, “Üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs istiyoruz” dedi.

Oktay, 5+BM toplantısına giderken ayakları üzerinde duran, üreten, bağımsız Kıbrıs için güçlü olmak zorunda olduklarını da vurguladı.

Saner: Ciddi katkı koyacak

Başbakan Ersan Saner de, sanayi bölgesinin KKTC ekonomisine ciddi katkı koyacağına inanç belirtti.

KKTC’nin rekabetçi bir anlayışla dış pazar da bularak Türkiye’nin desteğiyle güçlü bir noktaya geleceğine vurgu yapan Saner, organize sanayi bölgesi tecrübesini KKTC ile paylaşan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Arter’i de ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki programı kapsamında Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i de ziyaret etti.