Dijital güvenlik sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çekmek ve koruyucu mekanizmaları güçlendirmek amacıyla “Ekranın Ötesi: Dijital Zorbalık, Bağımlılık ve Koruma Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik niyet beyanı imzalandı. Niyet beyanına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş imza koydu.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile BTHK arasında, “Güvenli İnternet Hizmeti” kapsamında aile ve çocuk paketlerinin internet servis sağlayıcıları aracılığıyla sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü de imzalandı.

Program kapsamında, “Yanındayız, Güvendesin” web portalının tanıtımı da yapılarak, dijital zorbalığa ilişkin tanıtım filmi gösterildi. Çocuklar ve ailelerin karşılaştıkları olumsuz durumları bildirebilecekleri bir WhatsApp ihbar hattının da hizmete açıldığı açıklandı.

Çocuklarımızın yanındayız

Sempozyumun açılışında konuşan Bakan Hasipoğlu konuşmasında, çocukların güvenliğinin tesadüflere bırakılamayacak kadar değerli olduğunu belirterek, “Daha güvenli bir dijital dünyayı çocuklarımıza bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

KKTC’de ilk kez çocukların dijital güvenliğine yönelik kapsamlı bir web portalını hayata geçirdiklerini de kaydeden Hasipoğlu, eguvendesin.gov.ct.tr adresinin dijital güvenlik alanında atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

WhatsApp ihbar hattı da hizmete açıldı

Siber zorbalık, çevrimiçi istismar, dolandırıcılık girişimleri, uygunsuz içerikler, kimlik hırsızlığı ve dijital bağımlılık gibi tehditlerin çocukları hedef aldığını kaydeden Hasipoğlu, dijital güvenlik konusunda en büyük iş birliğini ailelerle yapmak istediklerini söyledi.

Hasipoğlu, hayata geçirilen çalışmanın yalnızca bir web portalından ibaret olmadığını belirterek, çocuklar ve ailelerin karşılaştıkları olumsuz durumları bildirebilecekleri bir WhatsApp ihbar hattının da hizmete açıldığını açıkladı.

Derdimiz çocuklarımız

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasına, “Buradayız, çünkü bir derdimiz var. Derdimiz çocuklarımız, derdimiz gençlerimiz ve ailelerimiz” diyerek, başladı.

Ekranların, çocukların, gençlerin ve toplumun üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Göktaş, çağın çok boyutlu risklerini geniş bir yelpazede ele alacaklarını, dijital bağımlılık, siber zorbalık, çevrim içi istismar, mahremiyet ihlalleri, dijital güvenlik gibi riskleri masaya yatıracaklarını kaydetti.

KKTC, internet ortamında maalesef ki savunmasız durumdadır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında siber zorbalığın, sadece çocuklar için değil gençler, aileler ve yetişkinler için de çok büyük tehlikeler içerdiğini kaydetti.

Arıklı, siber zorbalığın, teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bugün, sadece çocuklar için değil gençler, aileler ve yetişkinler için de çok büyük tehlikeler içerdiğini belirtti.

Çocukların korunmasına yönelik yaklaşım bütüncül olmalı

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise, çocukların ve gençlerin artık yalnızca evde, okulda ve sosyal çevrelerde değil, dijital platformlarda da büyüdüğünü belirterek, dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanında yeni riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Projeye destek veriyoruz

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük de internetin çocuklar için önemli fırsatlar sunduğunu ancak çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, amaçlarının çocukları internetten uzaklaştırmak değil, dijital dünyada güvenli şekilde yol alabilecek bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bürüncük, mobil operatörler ve internet servis sağlayıcılarının projeye destek verdiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, Bakan Göktaş’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı kabul etti.

Görüşmede, Göktaş’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da yer aldı.

Başbakan Üstel heyeti KKTC’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ortaya konan çalışmaların önemine işaret etti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağların tarihten gelen güçlü köklü kardeşlik bağları olduğunu belirten Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin tecrübe ve birikimlerini iş birliği içinde KKTC’ye de aktarmanın önemli olduğunu söyledi.

Bu dijital çağda ülke geleceği açısından önemli olan çocukları korumanın da ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Üstel, bu yönde yapılan çalışmaların ülke çocukları ve yarınları için hayırlı olacağına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026, 09:59