İkisi cezaevinde

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu madde getirildiğinin tespit edilmesi üzerine tutuklanan H.Y. (E-26), D.Ö.G. (E-25) ve M.B. (E-25) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan H.Y. teminatla serbest bırakılırken, 11 ay önce silah ve üç tür uyuşturucuyla yakalanan D.Ö. ile M.B. cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 8 Haziran saat 11.00 sıralarında D.Ö.G. ile M.B.’nin Metehan Sınır Kapısı’na doğru araçla gittiklerinin tespit edildiğini, araçtan inen bir kişinin ise yaya olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğinin görüldüğünü anlattı.

Yapılan araştırmada söz konusu kişinin H.Y. olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, zanlının aynı gün KKTC’ye dönüş yaptığı sırada Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda durdurulduğunu ifade etti. Polis, zanlının üzerinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve söz konusu maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru; H.Y.’nin gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde uyuşturucu maddeyi D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesi sonucu Güney Kıbrıs’tan 60 Euro karşılığında temin ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, H.Y.’nin tutuklanmasının ardından yürütülen ileri soruşturmada D.Ö.G. ile M.B.’nin Lefkoşa’daki Millet Bahçesi yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlı H.Y.’nin ifadesinde ayrıca 1 ve 3 Haziran tarihlerinde de D.Ö.G. ile M.B.’nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’a geçtiğini, her geçişinde 30 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu madde satın alarak KKTC’ye döndüğünü söylediğini aktardı.

11 ay önce yakalandılar

Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, sabıkası bulunmayan H.Y.’nin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Polis memuru; D.Ö.G. ile M.B.nin ise 9 Ağustos 2025 tarihinde silah ve üç tür uyuşturucuyla yakalandıklarını; 25 Ağustos’ta teminatla serbest bırakıldıklarını, bir yıl dolmadan yeniden suç işlediklerini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; D.Ö.G. ile M.B.’nin bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine, H.Y.’nin ise 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışlarının yasaklanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

