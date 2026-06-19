‘Darp edildim’

Evli olan erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişkiyi kayda alarak, karısına gönderdiği iddia edilen Kıbrıslı Rum E.Z. (K-31) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada erkek arkadaşından şiddet gördüğünü söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının, 2022 yılı Haziran ayında o dönem erkek arkadaşı olan V.A. ile birlikteliği sırasında çekilen video ve fotoğrafları Instagram uygulaması üzerinden V.A.’nın o dönem eşi olan H.A.’nın kullanımındaki hesaba gönderdiğini söyledi.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 4 Ağustos 2025 tarihinde yapıldığını ancak zanlının ülkede bulunmaması nedeniyle soruşturmanın ilerletilemediğini belirtti. Zanlının, 6 Haziran 2026 tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini kaydeden polis, hakkında daha önceden çıkarılan yakalama emri gereği tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından zanlının 4 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 12 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde önemli araştırmalar yapıldığını anlattı. Zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare olarak zapt edilerek DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini belirten polis, şikâyetçinin cep telefonunun da incelemeye alındığını kaydetti.

Dijital verilerin incelemesi sürecek

Yapılan teknik incelemelerde, şikâyet konusu olan ses kayıtları ve videoların tespit edildiğini söyleyen polis; söz konusu kayıtların detaylı analizinin yapılabilmesi amacıyla DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ifade etti. Polis; incelemelerin halen sürdüğünü ve uzman raporlarının beklendiğini belirtti.

Polis memuru ayrıca; zanlının cep telefonunda yapılan incelemelerde “loser” isimli bir klasör tespit edildiğini söyledi. Bu klasör içerisinde, zanlı ile V.A.’nın birlikteliği sırasında çekilen cinsel içerikli videoların bulunduğunu kaydeden polis, elde edilen verilerin soruşturma kapsamında incelendiğini ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde V.A.’nın 2022 yılında kendisini darp ettiğini ve telefonunu sirkat ettiğini, bu hususta Rum polisine bilgi verdiğini beyan ettiğini kaydetti. Polis memuru; bu iddialarının araştırılması için Bilgi Değişim Ofisi’ne yazı yazıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; beklenen raporlar olduğunu ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Ev kiraladım, kaçmayacağım

Savunmanın tutuklu yargı talebine yaptığı itirazı üzerine duruşma yapıldı.

Zanlının avukatı, müvekkilin KKTC’de ev kiraladığını, kalacak yeri olduğunu ifade ederek, uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Savunma daha sonra zanlıyı mahkemeye tanık olarak dinletti. Zanlı, kuzeyde ev kiraladığını, 10 yaşındaki oğlunu yanına alarak davasını bekleyeceğini, kaçma niyeti olmadığını söyledi. Zanlı, erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini de ileri sürdü.

Duruşmanın ardından mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.