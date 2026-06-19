Yargısı ileride

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanan şirket direktörü V.B.E. ile E.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama ve sahte banka emri düzenleme” suçlarından tutuklanan zanlılar kişi başı 100 bin TL nakit teminat yatırılması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 2025 yılı Ağustos-Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin direktörü V.B.E. ile H.S.’nin 64 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri hazırladıklarını ifade etti.

Polis; sahte poliçelerin düzenlenmesinin zanlıların ardından mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanarak 80 bin dolar parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını açıkladı. Polis; zanlının V.B.E.’nin ayrıca 2026 Nisan-Mayıs ayları arasında E.S. aracılığıyla tanıştığı iki kişiyle birlikte, 29 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, 109 işlem yaptığını söyledi. Polis, V.B.E. ile 2 kişinin mail order sistemi ile sanal pos cihazıyla sigorta poliçesini ödenmiş gibi göstererek, 6 milyon 170 bin TL tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Polis, V.E.B.’nin 3 Haziran, E.S.’nin ise 14 Haziran’da tutuklandığını belirtti. Polis, E.S.’nin cep telefonunda tespit edilen kredi kartı bilgileriyle bankalardan emare aldıkları hesaplarından para çekilen şahısların kredi kartı bilgileriyle birebir örtüştüğünü açıkladı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.