Barış çağrısı yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, statükonun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, çözüme ulaşmanın tarihi sorumlulukları olduğunu belirtti.

İncirli Kıbrıs sorununun siyasi bir anlaşmazlığın ötesinde insan hakları, sosyal adalet, ekonomik refah, güvenlik ve gençlerin geleceği ile ilgili boyutları olduğuna da dikkat çekti.

İncirli, Alexis Tsipras Enstitüsü ve Promitheas Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Lefkoşa’da düzenlediği 3. Uluslararası Konferans’a konuşmacı olarak katıldı. “Çoklu Krizler Döneminde Barış ve Sosyal Adalet” temasıyla gerçekleştirilen konferansta İncirli’ye Milletvekili Armağan Candan ile CTP Örgütlenme Sekreteri Koral Aşam eşlik etti.

Moderatörlüğünü gazeteci Stavriani Konstantinou (CyBC) üstlendği oturumda, Eski Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos de yer aldı.

İncirli konuşmasında; savaşlar, düzensiz göç, güvenlik sorunları, ekonomik belirsizlik ve eşitsizlik, sosyal adaletsizlik, iklim krizi ve demokratik kurumların zayıflaması gibi birbiriyle bağlantılı çok sayıda krizle karşı karşıya kalındığını ifade etti. İncirli, Kıbrıs’ın bölgesel barış ve istikrarın merkezi haline gelmesinin stratejik önemine vurgu yaparak, “Çözüm ile birlikte Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de bir gerilim kaynağı değil, barışın, diyaloğun ve iş birliğinin kalıcı bir örneği olabilir.” dedi. İncirli, Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmesi, Kıbrıs’ta barışın tesis edilmesi ve çözüm sürecinin ilerletilmesi açısından olumlu bir etki yaratabileceğini ve çözüm sürecinin de bu ilişkiyi besleyeceğini ifade etti.

Ortak tehditlere karşı ortak çözümler üretmeliyiz

İncirli, federal çözümün yalnızca bir yönetim modeli değil, aynı zamanda ortak yaşam kültürü olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların ortak riskler ve ortak tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi başarması gerektiğini söyledi. Doğal afetlerden bölgesel güvenlik sorunlarına, iklim krizinden jeopolitik gerilimlere kadar birçok meselenin tüm adayı aynı şekilde etkilediğini ifade eden İncirli, adanın karşı karşıya olduğu risklere karşı ortak çözümler üretilebilmesi gerektiğini belirtti.

Kalıcı barışın, siyasi eşitlik, adil paylaşım, tüm kurumlarda kapsayıcılık ve yurttaşlık haklarına karşılıklı saygı gerektirdiğini söyleyen İncirli, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanlarda dışlanmasının büyük bir adaletsizlik yarattığını belirtti.

