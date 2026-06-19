Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Mesarya bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Erhürman, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere bölge halkının sorularını yanıtladı, sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Ziyaretlerine Mesarya Belediyesi'nden başlayan Erhürman, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve belediye çalışanlarıyla görüştü. Daha sonra Akıncılar Spor Kulübü Lokali'ni ziyaret eden Erhürman, yurttaşlarla sohbet etti.

İnönü köy kahvehanesinde bölge halkıyla buluşan Cumhurbaşkanı Erhürman, yurttaşların sorunlarını dinlerken, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü çalışmalar ve temaslar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret programı kapsamında Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü 18 Yaş Altı Takımı'nın antrenmanını da izleyen Erhürman, genç sporcularla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sohbet etti.

Vadili ve Paşaköy köy kahvelerinde de yurttaşlarla buluşan Erhürman, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere bölge halkının sorularını yanıtladı, sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Erhürman çifti El İşi Sergisi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, daha sonra eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte Beyarmudu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen El İşi Sergisi'ni ziyaret etti.

Sergide Gaziköy, Yiğitler, Vadili, Akdoğan, Beyarmudu, Paşaköy ve İncirli Yaşam Boyu Eğitim Kursları'nda hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Sergi alanındaki stantları gezen Erhürman çifti, kursiyerlerle görüşerek eserler hakkında bilgi aldı.

Erhürman ve eşi, ziyaret programı kapsamında Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı'nda da bölge halkıyla bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Erhürman Göktaş’ı kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, temaslarda bulunmak üzere KKTC'de bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Serra Diptaş Yaman, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Osman Açıkgöz ve Birim Yöneticisi Kemal Tolga Ercan eşlik etti. Görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Ballı Çobanoğlu da yer aldı.Kabul hediye teatisiyle sona erdi.

