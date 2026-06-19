Federasyon önerdi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi çabalarına verdiği desteği vurgulayarak, Avrupa Birliği’nin (AB) ancak Kıbrıs birleştiğinde gerçekten birleşmiş olacağını savundu.

Metsola Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, ileriye dönük açık olan yolun yalnızca Birleşmiş Milletler kararlarına uygun ve ortak Avrupa değerleri ve Avrupa hukuku temelinde, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı egemen bir Avrupa devletinden geçtiğini öne sürdü.

Roberta Metsola şöyle konuştu:

“Kıbrıs sorununa çözüm yolu diyalog ve diplomasiye dayanır, her sürdürülebilir çözümün temeli güvendir. Bu nedenle görüşmelerin hızla yeniden başlamasını umuyoruz. Avrupa Parlamentosu her zaman Kıbrıs'ın dostu olacaktır. Avrupa, Kıbrıs'ın ve halkının yanındadır. Kıbrıs sorunu, sadece bir ‘Kıbrıs’ sorunu değil, bir Avrupa sorunudur. Birleşmiş Milletler öncülüğündeki süreci desteklemeye, siyasi destek sağlamaya, güven artırıcı önlemleri güçlendirmeye ve güçlü bir Avrupa çıkarını korumaya devam edeceğiz. Bunu da sürdürülebilir bir çözüm için gerekli koşulların oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacağız.”

Dönem başkanlığını övdü

Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin altı aylık dönemlik dönem başkanlığının bu ay sonunda sona ereceğine dair de yorumda bulunan Roberta Metsola, Güney Kıbrıs’ın, hızlı gelişmelerin, büyük belirsizliğin ve artan beklentilerin yaşandığı bir dönemde dönem başkanlığını üstlendiğini vurguladı. Bu zorlu görevi üstlenen Rum Lider Nikos Hristodulidis’in ve ekibinin başarılı bir şekilde karşılık verdiğini kaydeden Metsola, bu bağlamda, Kıbrıs'ı "her zaman dürüst bir arabulucu" ve "kıtalar, ülkeler ve insanlar arasında bir köprü" olarak gördüğünü söyledi.

Metsola, Kıbrıs'ın geride bırakacağı miras hakkında sorulan soruya, "Kıbrıs'ın başkanlığı sırasında, halkın endişelerine ve Avrupa'nın stratejik ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren önemli yasama dosyalarının tamamlandığını gördük" şeklinde yanıt verdi.