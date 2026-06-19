Sert çıkış

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Bayındırlık ile Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siyasetçilere yönelik küfür ve hakaret içerikli yorumlara tepki gösterdi. Arıklı “Birisi bize tokat atmaya kalkarsa, yumruğu yemeyi göze almalıdır” dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerden biri olduğunu belirten Arıklı, kendisi hakkında yapılan haberlerin ardından çok sayıda hakaret ve küfür içeren yorumla karşılaştığını ifade etti. İnternet haber sitelerinin dikkat çekici başlıklar kullanarak etkileşimi artırmaya çalıştığını belirten Arıklı, birçok kişinin haber içeriklerini okumadan yalnızca başlıklara bakarak yorum yaptığını söyledi. Arıklı, bilişim suçlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilememesi nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının bu konuda daha da cesaretlendiğini kaydetti.

Birçok siyasetçinin bu tür yorumlara maruz kalmamak için sosyal medyadan uzak durduğunu belirten Arıklı, kendisinin ise hakaret içeren yorumlara zaman zaman yanıt verdiğini kaydetti. Bu nedenle eleştirildiğini ifade eden Arıklı, siyasetçilerin hakaret karşısında sessiz kalmasının beklenmesini doğru bulmadığını dile getirdi.

Açıklamasında dini referanslara da yer veren Arıklı, “Hristiyanlıkta birisi sağ yanağınıza tokat attığında, sol yanağınızı çevirmeniz tavsiye edilir. İslamiyet’te ise kısasa kısas vardır. Yani birisi size bir kötülük yaptı ise aynı ile karşılık verebilirsiniz... Neticede biz Müslümanız. Birisi bize tokat atmaya kalkarsa, yumruğu yemeyi göze almalıdır” dedi.