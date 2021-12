Dikkatsiz sürdü 19 yaşındaki İlke hayatını kaybetti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alemdağ köyü yakınlarında düzenlenen Off Road yarışması öncesi meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki İlke Numan’ın ölümüne neden olan Ali Bayırbaşı gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Bayırbaşı’nın 3 ay kadar önce bir yayanın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Hal böyle iken Bayırbaşı’nın otomobil yarışına katılmasına nasıl izin verildiği merak ediliyor ve polisin bu konuda ikinci bir araştırma yaptığı ifade ediliyor.

Son 3 buçuk ay içerisinde ikinci kez ölümle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü hakkında ilk etapta 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada zanlının dikkatsizlik sonucu kullanımında bulunan aracı devirdiği, yanında yolcu olarak bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, yaşamını yitirmesine neden olduğu ifade edildi.

Polis kazayı anlattı

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis, kazanın 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı pick up araçla toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu devrildiğini söyledi.

Polis, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis memuru, kazanın ardından Ali Bayırbaşı’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bu aşamada 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Atun: Sorumlu varsa hesap sorulmalı



Bu arada Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, İlke Numan’ın ölümüyle ilgili derhal soruşturma açılması için de Spor Dairesi'ne direktif verdiğini bildirdi.Atun, “Eğer bir ihmal var ise hesap sormak devletin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.Bakan Atun, İlke Numan için taziye mesajı yayınladı. Bakan Sunat Atun mesajında şunları ifade etti:"Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneği'nin düzenlediği araba yarışı öncesinde yaşanan elim trafik kazasında 19 yaşındaki İlke Numan kardeşimizin vefat etmiş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden merhum İlker Numan’a, Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınları, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.Spor müsabakaları ve yarışlarının, belirlenen kurallar dahilinde düzenlenmesi, sporcuların, teknik kadroların ve tüm sporseverlerin can sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alınması bizim için en önemli konuların başında gelmektedir. Gencecik bir kardeşimizi yitirdiğimiz bu organizasyonda, bu menfur hadisenin yaşanmasında ihmal olup olmadığını da araştırmakta kararlıyız. Yitirdiğimiz kardeşimizi hiçbir şey geri getiremeyecektir, ancak eğer bir ihmal var ise hesap sormak devletin sorumluluğundadır. Bu manada derhal soruşturma açılması için de Spor Dairesi'ne gerekli direktifleri vermiş bulunuyorum.Konuyu yakından takip edecek ve ihmali bulunan var ise gerekli her türlü tedbiri alacağımızı bildirmek isterim."Leyla Watt’ın ölümüne neden olmakla suçlanmıştıAli Bayırbaşı, 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 sıralarında Girne- Güzelyurt anayolu Yavuz Çıkarma Anıtı civarında yaya olarak yolu geçmeye çalışan Leyla Watt’a (57) çarparak ölümüne neden olmuştu. Soruşturma amaçlı tutuklanan Bayırbaşı, 3 gün süren gözaltı süresinin ardından 6 Eylül 2021 tarihinde toplam 500 bin liralık kefalet senedi ve 15 bin TL nakit teminat şartıyla serbest bırakılmıştı.