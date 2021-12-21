Eğlence zirve yaptı

Adından sıkça söz ettiren müzik grubu Rubato, Girne’nin eğlence hayatının vazgeçilmez mekanlarından Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet Lounge Bar’da, Cumartesi gecesi ilk kez hayranlarıyla buluştu.

Rubato müzik grubu, Letafet Loung Bar misafirlerini selamlayarak sahnedeki yerlerini alkışlar eşliğinde aldı. Ardından enstrümanlarıyla ve güzel yorumlarıyla programlarına başlayan Rubato, tüm gece izleyenlerini hayran bıraktı.

Yoğun katılımın olduğu konserde Letafet Loung Bar misafirleri sevilen grubun şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Eğlenceyi zirveye taşıyan Rubato, nostaljik şarkılarla da yer verdi.



Rubato, Ahmet Kaya, Cem Karaca, Barış Manço, Müslüm Gürses, Sezen Aksu Nilüfer gibi Türkiye’nin usta sanatçılarının dillere pelesenk olmuş parçalarında hazırlamış oldukları repertuarları ve kendilerine has yorumlarıyla dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.Repertuvarında Türk Sanat Müziğine de yer veren Rubato, Muazzez Abacı’nın “Unuturum diye yorma kendini” eserini seslendirerek dinleyenleri mest ettiler.





Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 10:50