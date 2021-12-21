İşlemler durdu

Borsa İstanbul BIST100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’nin üzerine çıkmasının ardından iki kez devre kesti.

Kayıpların yüzde 5’i görmesinin ardından devre kesen borsada işlemler açılır açılmaz kayıplar yüzde 7’yi gördü ve ikinci kez devre kesici devreye girdi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 15:53:55 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

16.23’te yeniden başlayan borsada kayıpların yüzde 7’yi aşmasının ardından tekrar devre kesildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 16:24:54 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

Borsa yüzde 1,35 değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 2.056,36 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 45,3 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 6,07 ile ticaret oldu.Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde de satış baskısının devam ettiğini ifade etti.Yatırımcıların yüksek oynaklık nedeniyle temkinli olması gerektiğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de cari denge, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını kaydetti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.