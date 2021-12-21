Kutay Ramiz başkan oldu

Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nin (KKGDUB) kurulduğu belirtildi.

Birlik Yönetim Kurulu adına Kutay Ramiz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Kaymakamlığında tescil edilen ve dernek olarak Kaymakamlık siciline kaydedilen “Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği” derneğinin kurulduğu belirtildi.



Birliğin 18 Aralık Cumartesi günü yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Başkanlığına Kutay Ramiz, Asbaşkanlığa Burcu Ergin, Yazmanlığa Gizlem Sakallı Öke ve Saymanlığa ise Çağla Sönmezler Kurucuoğlu ile Mustafa Süzal seçildi.Açıklamada, Birliğin öncelikli hedefinin; Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul değerleme konularında uluslararası standartlarca kabul görmüş yöntem, veri analizi ve piyasa koşullarını temel alan, profesyonel, bağımsız ve tarafsız raporlama yapılması için öncü olmak, mesleği yayıp bu alanda profesyonel olarak hizmet verilmesine teşvik etmek ve meslek hakkında farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul değerleme standartlarının oluşturulmasına katkı koyulması, gayrimenkul değerleme raporlarının asgari içeriklerinin ve standartlarının belirlenmesi de Birliğin hedefleri arasında yer aldı.