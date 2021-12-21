Hedef eşit egemen iki devlet

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC'nin var olduğunun en güzel örneği, Pakistan. Burada biz tanınan devlet muamelesi görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İslamabad temasları çerçevesinde KKTC İslamabad Temsilciliği’nde dün basın toplantısı düzenledi.

Verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, Pakistan’ın önde gelen medya mensuplarının katıldığı toplantıda KKTC’nin Kıbrıs konusuna ilişkin yeni tezini anlatarak soruları yanıtladı.

AA'nın haberine göre, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınmasıyla ilgili bir politikayı ön plana çıkarmadıklarını belirten Ertuğruloğlu, "Şu anda savunduğumuz, Ada'da iki egemen ve eşit uluslararası statüsü olan devlet olduğudur." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu, Pakistan ve Azerbaycan’dan tanınma geleceğine dair spekülatif haberlere işaret ederek, KKTC’nin tanınması yönünde Azerbaycan, Pakistan veya başka bir ülkeden talepleri olmadığını aktardı.



Ada'da iki egemen eşit devletin varlığının kabulüne gelindikten sonra tanınma meselesinin gündeme geleceğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, "KKTC’nin var olduğunun en güzel örneği, Pakistan. Burada biz tanınan devlet muamelesi görüyoruz." diye konuştu.Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Kıbrıs meselesiyle ilgili yeni müzakerelerin başlamasına yönelik ortak zeminin olup olmadığına dair arayışının neticelenmesini beklediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Birinci Cenevre toplantısından sonra ortak zemin olmadığını Guterres de ifade etti ancak bunu deklare etmeyeceğini söyledi. İkinci toplantıya çağıracağını ve ortak zemin var mı yok mu nihai bir şekilde orada bunun belirleneceğini söyledi. Henüz o toplantıya çağırmadı. Onu bekliyoruz."

Üniformalı turistler

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Adası'na 1964’te barış gücü geldiğinde dahi Kıbrıs’ta Türklere zulümlerin sürdüğünü belirterek, Türk ordusu geldikten sonra kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

BM Barış Gücü'nü "üniformalı turistler" olarak nitelendiren Ertuğruloğlu, Ada'da istikrar ve güveni sağlayan tek askeri varlığın Türk ordusu olduğunun altını çizdi.