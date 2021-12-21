Acı ve gözyaşı

Yılmaz YAKAR
Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde terör örgütü EOKA-B tarafından katledilerek, toplu mezarlara gömülen, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapılan en küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında 11 çocuk şehit devlet töreniyle defnedildi.
Muratağa Sandallar Şehitliği’nde gerçekleştirilen devlet şehit cenaze töreninde acılar bir kez daha tazelendi.
Törende Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, defin sırasında tabutlara sarılan şehit yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin hala devam ettiğini vurguladı.
Şehitlerin cenaze namazını tek tek Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal kıldırdı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı.
Şehitlerin defnedildiği kabirlere Türk ve KKTC bayrakları ile karanfiller konulurken, tabutlara sarılı olan bayraklar şehit ailelerine teslim edildi.
Yaşları ve isimleri açıklandı
En küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında olan şehitlerin isimleri ve yaşları şöyle:
Uğur Hasan (5), Özcan Hasan (3), Ersoy Hasan (12), Talat Mehmet Tavukçu (5), Mustafa Mehmert Tavukçu (10), Songül Mehmet (6), Mustafa Mehmet (17), Semral Mehmet (14), Hasan Mehmet (13), Savaş Mehmet (11), Cengiz Topel Mehmet (10).