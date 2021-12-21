Acı ve gözyaşı

Yılmaz YAKAR

Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde terör örgütü EOKA-B tarafından katledilerek, toplu mezarlara gömülen, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimlik tespiti yapılan en küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında 11 çocuk şehit devlet töreniyle defnedildi.

Muratağa Sandallar Şehitliği’nde gerçekleştirilen devlet şehit cenaze töreninde acılar bir kez daha tazelendi.

Törende Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamazken, defin sırasında tabutlara sarılan şehit yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin hala devam ettiğini vurguladı.



Devlet şehit cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat, Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, şehit yakınları ile Türkiye’den Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.Şehitlerin cenaze namazını tek tek Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal kıldırdı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı.Şehitlerin defnedildiği kabirlere Türk ve KKTC bayrakları ile karanfiller konulurken, tabutlara sarılı olan bayraklar şehit ailelerine teslim edildi.

Yaşları ve isimleri açıklandı

En küçüğü 3, en büyüğü 17 yaşında olan şehitlerin isimleri ve yaşları şöyle:

Uğur Hasan (5), Özcan Hasan (3), Ersoy Hasan (12), Talat Mehmet Tavukçu (5), Mustafa Mehmert Tavukçu (10), Songül Mehmet (6), Mustafa Mehmet (17), Semral Mehmet (14), Hasan Mehmet (13), Savaş Mehmet (11), Cengiz Topel Mehmet (10).