Önemli öneri

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars katıldığı bir televizyon programında, insanların alım gücünü korumak için asgari ücretten vergi alınmaması, hayat pahalılığının daha sık güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Aşırı yağışlarla ve çeşitli doğa olaylarıyla altyapı sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşandığını, iklim değişikliği eylem planını dünyayla birlikte konuşan bir hükümet gerektiğini dile getiren Baybars, bütçede doğal afet fonuna para konulması gerektiğini, bu yöndeki ısrarlarının da reddedildiğini belirterek, bu hükümette böyle bir vizyonun olmadığını savundu. Baybars, HP olarak paydaşlarla ortak akılla çözüm üretebilecek kadrolara sahip olduklarını dile getirdi.



Piyasada yaşanan un krizi ile ilgili sorulan soru üzerine, pandeminin üretimin önemini ortaya koyduğunu belirten Baybars, tarım politikalarıyla üretebilmenin ne kadar önemli olduğunun da görüldüğünü söyledi.Aşırı yağışlarla ve çeşitli doğa olaylarıyla da altyapı sorunlarından dolayı sıkıntılar yaşandığına değinen Baybars, iklim değişikliği eylem planını dünyayla birlikte konuşan bir hükümet gerektiğine işaret etti. Baybars, bütçede doğal afet fonuna para konulması gerektiği yönünde ısrarlarının da reddedildiğini belirterek, bu hükümette böyle bir vizyonun olmadığını, HP olarak paydaşlarla, ortak akılla çözüm üretebilecek kadrolara sahip olduklarını dile getirdi.