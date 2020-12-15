Dilay iyileşiyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz hafta, yaya geçidinde, Dilay Gamalı isimli öğrenciye çarparak ağır yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Ferdi Özoğul, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, Dilay Gamalı’nın durumunun iyiye gittiğini ve hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

Mahkemeye olayın olgularını aktaran polis memuru Salih Demirci, 9 Aralık 20230 tarihinde, saat zanlının, 07.30 sıralarında, yönetimindeki TJD 190 plakalı otobüs ile seyrettiği esnada, Namık Kemal Lisesi önünde, dikkatsizliği sonucu, yaya geçidinde, yolun solundan sağına geçmeye çalışan

15 yaşındaki Dilek Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Demirci, kaza sonucu Dilek Gamalı’nın beyin kanaması ve kafatası çatlağı teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Nöroloji servisinde tedavi altına alındığını anımattı. Demirci, Gamalı’nın hayati tehlikeyi atlattığını ve durumunun her geçen gün iyiye gittiğini bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Demirci, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

İki kefil buldu

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.