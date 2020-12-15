Kefaletle serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nin eski belediye başkanı Katip Demir, evrak sahteleme ve tedavüle sürme suçlamasıyla dün öğleden sonra mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polisin şahadetine göre; belediye meclisi tarafından kendisine 15 ay vade ile 1 milyon TL kredi çekme yetkisi verilen Demir, evrak sahteleyerek, süreyi 60 ay olarak düzenledi ve tedavüle sürdü.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis Emin Özbilen, zanlının, belediye başkanlığı dönemi içerisinde, belediye meclisi tarafından kendisine 15 ay süreliğine verilen 1 milyon TL borçlanma yetkisini, evrak sahteleyerek, 60 ay olarak düzenlediğini söyledi.

Soruşturmanın bittiğini belirten Özbilen, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.