Vurdu kaçtı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir eğlence mekanında, iki kişi arasında başlayan kavga mahkemede neticelendi. Kavga esnasında, şu an aranmakta olan Hasan Gürkay isimli şahıs, Muhammet Emin Acar’ın kafasında şişe kırarken, kavgayı ayırmaya çalışan Emin Şenyiğit’in ise Muhammet Emin Acar’dan aldığı kafa darbesi sonucu burun kemiği kırıldı. Muhammet Emin Acar, dün “vahim zarar” suçlaması ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Tanyeli, 13 Aralık 2020 tarihinde, “Lions Garden” isimli eğlence mekanında, Hasan Gürkay’ın, kendisine laf attığı gerekçesi ile mahkeme huzurunda bulunan zanlı Muhammet Emin Acar ile tartıştığını söyledi. Polis, tartışma esnasında, Hasan Gürkay’ın tasarrufuna aldığı bir şişeyi, zanlının kafasına vurarak yaraladığını belirtti. Kavgayı ayırmak üzere araya giren Emin Şenyiğit’in ise zanlı tarafından aldığı kafa darbesi sonucu burnunun kırıldığını anlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Polis, Hasan Gürkay’ın ise arandığını bildirdi.

5 bin TL nakit ödedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin, 75 bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.