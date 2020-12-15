Cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eski sevgilisinin evine giden İran uyruklu Farzad Feyzi Tomar Mehaj, kapıyı tekmeledikten sonra, zorla evin içerisine girerek, genç kadına korku dolu anlar yaşattı. Bunlarla da yetinmeyen Farzad, evden ayrıldıktan sonra “WhatsApp” üzerinden genç kadını arayarak, “Beni aldattığını annene söyleyeceğim” diyerek tehdit etti. Farzad, genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlının 12 Aralık 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında, eski sevgilisi P.A isimli 25 yaşındaki kadının evine gittiğini söyledi. Hafız, zanlının önce kapıyı uzun süre tekmelediğini, kız arkadaşının açmasının ardından zorla ikametgaha girdiğini belirtti. Hafız, zanlının evden ayrıldıktan kısa süre sonra, adı edileni “WhatsApp” üzerinden aradığını ve “Annene beni aldattığını söyleyeceğim” diyerek, “elektronik haberleşme yasasına aykırı” hareket suçunu işlediğini ifade etti.

Kaçak olduğu ortaya çıktı

Şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını aktaran Hafız, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının, ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Hafız, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve yasal statüde olmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 15 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.