5 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, bir akaryakıt istasyonuna, farklı tarihlerde, 10 tane 100 dolarlık sahte banknot vererek akaryakıt alan İsmet Hüryol, soruşturmsının tamamlanmasına müteakip, dün tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru, zanlının, Ağustos 2020 - 19.10.2020 tarihleri arasında, tasarrufunda bulundurduğu LB63065053R, LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren toplam 10 adet sahte ABD Doları nakit paraları, değişik tarihlerde Boğaz - İskele'de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan almış olduğu akaryakıta karşılık tedavüle sürdüğünü söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlının 5 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.