İlk vukuatı değil

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Mahallesi’nde, kendisine kapıyı açmadı gerekçesiyle çılgına dönen Barış Eren Şimşekyılmaz, kız arkadaşının önce boğazını sıkarak yere düşürdü, ardından yerde defalarca tekmeleyerek ciddi şekilde darp etti. Aynı kadına karşı daha önce 7 kez şiddet suçu işleyen zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Daha önce birçok kez teminatla serbest bırakılan zanlı dün yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 27 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale Bölgesi’nde yaşayan müşteki T.A. isimli kadının kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle, boğazını 2 eliyle sıkarak yere düşürdüğünü ve yerde defalarca tekmeleyerek ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Zanlının, önceki gün tespit edildiğini belirten polis, benzeri suçtan 7 dosyasının olduğunu ve suçları aynı müştekiye karşı işlediğini bildirdi. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde benzeri suçları işlemeye devam edeceğini belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının bir ay Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

