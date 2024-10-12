Tüm işlemler mercek altında 

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkete ait araziyi sahte evrakla 520 bin Sterline satıp, parasını cebe atan Enver Yücel ile Sadık Öztürk’e yardım ettiği iddia edilen devlet memuru Özlem Göztaşı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Tapu Dairesinde çalışan Göztaşı’nın sahte kayıp formunu işleme koyarak, arazisi satılan şirkete ait orijinal koçanı Öztürk’e verdiği belirtildi.

Zanlının yaptığı tüm işlemlerin mercek altına alındığı belirtildi.

Polis, zanlı Özlem Göztaşı’nın 21 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, sahtekarlık meselesi kapsamında tutuklu bulunan Sadık Öztürk’ün arazisi satılan şirket adına sahte kayıp başvurusu yaptığını, Lefkoşa Tapu Dairesi’nde çalınan zanlı Göztaşı’nın eksik evrakla yapılan kayıp başvurusunu işleme koyup, şirkete ait orijinal koçanı Öztürk’e verdiğini söyledi.

Polis, orijinal koçanın 3 Eylül’de Enver Yücel tarafından Lefkoşa Tapu Dairesine sunulduğunu ve şirkete ait malın 550 bin sterline satıldığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında Enver Yücel ile Sadık Öztürk’ün tutuklu olduğunu anımsattı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde birçok ifade temin edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu bir ev arsayla ilgili usulsüz verilmiş olduğundan şüphe duyulan iki koçan daha tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka koçanlarla ilgili sahte işlem yapıp yapmadığını araştıracaklarını, 2 adet cep telefonunun inceleneceğini belirterek, ek süre istedi.

Yasa dışı işlem yaptı

Zanlının avukatı polise sorular yöneltti. Savunma, Göztaşı’nın koçan verme yetkisi olup olmadığını sordu.

Polis, koçan verme yetkisi olduğunu ancak koçan verilmesi için bazı kurallar olduğunu belirtti. Polis, bunlardan birinin koçan sahibinin kendisinin başvuru yapması, ikincisinin ise vekâletnameyle başvuru yapılması olduğunu ancak zanlının şirket direktörü olmadığını bildiği halde başvuru formunda Sadık Öztürk’ün adı yazılı olmasına rağmen koçanı ona teslim ettiğini, dolayısıyla koçanı yasa dışı bir şekilde verdiğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, Tapu Dairesindeki soruşturmanın devam ettiğini, daha önce verilen 3 günlük sürenin verimli kullanıldığını, bir ev ve bir arsayla ilgili tespitler olduğunu belirtti. Yargıç, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına, ayrıca savunmanın talebi üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.