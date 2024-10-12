Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO), “İris 2024” kod isimli tatbikatına Yunan Hava Kuvvetleri’nden bir çift F-16 tipi savaş uçağı ile “Samos” (Sisam) milislerinden bir grup da katıldı.

Politis gazetesi; 8-10 Ekim’de icra edilen İris 2024’ün son bölümü “Kalohoryo” (Vuda) atış alanında askeri personelin de katılımıyla fiilen icra edildi. Yunan F-16’ları tatbikatta, Vuda atış alanındaki hedeflere bombalama görevini yerine getirdi. Simos milis grubu ise Rum “1’inci Mekanize Piyade Taburu” milisleri ile gerçek şartlar altında karşı karşıya geldi.

RMMO’dan yapılan açıklamada, birliklerin birbiriyle koordineli hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlanan tatbikata, RMMO’nun bütün aktif personel ve imkanlarının katıldığı belirtildi. Hava operasyonları bölümünde hava savunma sisteminin Hava Komutanlığı tarafından aktifleştirildiği, Deniz Komutanlığı'nın ise deniz alanında savaş gemilerinden gelen asimetrik tehditlerin karşılanması, kıyı unsurları tarafından deniz yasaklama operasyonları ve su altı tahrip birlikleri tarafından özel operasyonlar icra edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Komando Komutanlığı tarafından özel havadan sızma operasyonları ve paraşütle atlama faaliyetleri de icra edildiği belirtildi.

RMMO Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas, RMMO’nun “ülke topraklarını işgal eden düşmanı göğüslemeye hazırlık misyonuna bağlı olduğunu ancak bunun paralelinde bölgesel savunma iş birliklerini de güçlendirdiğini” söyledi. Yeni silah sistemleri edinilmesi, eğitim, başka devletlerin silahlı kuvvetleri ile iş birliklerinin sürekli geliştirilmesi ve ortak eğitimleri ile RMMO’nun bir caydırıcı güç ve Rum Yönetiminin “askeri ve siyasi emellerini uygulaması için güçlü bir araç olduğunu” ekledi.