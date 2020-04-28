Diyalog ‘hep yanımızda’

Hüseyin ÇİÇEK-Onur ULAĞ

Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkan vatandaşların maske kullanması ‘zorunlu hale’ geldi. Diyalog gazetesi de bu sağlık kuralına uyulması açısından okurlarına dün ikinci kez Avrupa standartlarında nanotek maske hediye etti.

Başkanet Lefkoşa’nın yanı sıra, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele bölgelerinde 4 bini aşkın Diyalog okuru, maske hediyesini büyük bir memnuniyetle karşıladı.

“Diyalog her zaman halkın yanında” diyen vatandaşlar, böylesi kritik bir süreçte okurlara destek verilmesinin anlamlı olduğunu belirtti ve teşekkürlerini iletti.

Coronavirüs önlemlerinin devam edeceğini ve uzunca bir süre maske kullanımının şart olduğunu belirten vatandaşlar, Diyalog’un bu kampanyayı sürdürmesi dileğinde bulundu.

Diyalog, gelen yoğun talep üzerine yarın da okurlarına maske verecek.