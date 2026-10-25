Banka adı verilmedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski kıdemli danışmanı Jared Kushner ile bağlantılı para transferlerinde, Güney Kıbrıs’taki banka hesaplarının kullanıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Vanity Fair” dergisinde yayımlanan ve gazeteci Matthew Cole’un yakında çıkacak kitabından bir bölüme dayandırılan araştırmaya göre, Orta Doğu kaynaklı yüksek miktardaki paranın Güney Kıbrıs üzerinden geçirilerek farklı noktalara aktarıldığını yazdı.

Araştırmaya göre, Körfez ülkeleriyle bağlantılı olduğu düşünülen daha geniş bir finansal işlem ağı kapsamında, İsrail’den Güney Kıbrıs’taki banka hesaplarına para transferleri yapıldığını kaydeden gazete, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kaynaklı yaklaşık 1 milyar doların, Azerbaycan üzerinden İsrail bankasındaki hesaba aktarıldığını ve bu paranın bir bölümünün daha sonra, Güney Kıbrıs’taki banka hesaplarına gönderildiğini belirtti.

Haberde, hangi bankaların kullanıldığına, hesap numaralarına ya da Rum bankalarından geçen para miktarına dair detay verilmedi.

Gazete, para transferlerinin Güney Kıbrıs üzerinden gerçekleştirilmiş olmasının tek başına yasa dışı bir faaliyete işaret etmeyeceğini ve herhangi bir kurumun usulsüzlük yaptığını göstermeyeceğini yazdı.

Kushner’in, iddiaları kesin bir dille reddettiğini kaydeden gazete, dergide yer alan bu bilgilerin iddia olduğunu ve henüz doğrulanmadığını belirtti.