Vay utanmaz vay

Güney Kıbrıs’ın devlet radyo ve televizyon kurumu RİK’in Yönetim Kurulu Başkanı Pavlos Pavlu, Politis gazetesinin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman için “İşgalci lider” ifadesinin kullanıldığını itiraf etti.

Erhürman’ın, “KKTC Cumhurbaşkanı” sıfatıyla adanın kuzeyinde düzenlenen askeri resmigeçit töreninde, “Adayı işgal eden orduyu” selamlamayı kabul ettiğini belirten Pavlu, Erhürman için “İşgalci liderden başka ne denilebilir ki?” ifadelerini kullandı.

Konunun basit ve net bir yaklaşımla değerlendirilemeyeceğini belirten Pavlu, kurumun Güney Kıbrıs’ın devlet radyo ve televizyon kuruluşu olarak bu tür hassas meseleleri tüm parametreleri dikkate alarak ele almakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Pavlu; RİK’in yeni Yönetim Kurulu’nun, personeliyle iş birliği çerçevesinde “Style Book” olarak adlandıracakları ve bu tür konuların standart bir yaklaşım çerçevesinde ele alınmasının amaçlandığı bir el kitabı hazırlanması sürecinde olduklarını söyledi.