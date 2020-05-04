Tedavi edilecek

Suna ERDEN

Girne’de 8 Nisan’da park halindeki 6 araca zarar veren, teminat ile serbest kaldıktan 19 gün sonra yine olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı Abdukkarım İbrahim hakkındaki soruşturma sürüyor.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilen zanlının sağlık durumunun iyi olmadığı, yatağa bağlı bir şekilde tedavi edildiği belirtildi. Hakkında son alınan 3 gün tutukluluk süresi dün dolan zanlı sağlık durumu nedeniyle mahkemeye çıkarılamadı.

Zanlının gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı.

Duruşmada mahkeme emri ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan zanlının ruh sağlığının iyi olmadığı, yatağa bağlı tedavi edildiği belirtilerek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlının 8 gün daha polis gözetiminde hastanede kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Zanlı 27 Nisan 2020 tarihinde Girne'de Dr. Halim Hocaoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp, ayakları ile vurup kırdığını ve bin liralık hasar vermişti.

Zanlı daha sonra Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek, arka kısımda bulunan park halindeki araçlara yumruk atmıştı.

Polis araçlarına yumruk atarken suçüstü yakalanan zanlı hücrede olay çıkarmıştı.

Zanlı 8 Nisan tarihinde de misafir olarak gittiği evde koltukları makas ile kesmiş, tuvaletin alçıpan tavanını yumrukla kırmış, ardından apartmanın garajında park halindeki 6 araca demir sopa ile zarar verip, 34 bin TL’lik hasara neden olmuştu.