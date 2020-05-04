İfadeler ele verdi

Güney Kıbrıs’ta cinayet şüphelisi olarak aranan ve yasa dışı yollardan kuzeye geçen Valit El Mustafa ile Tarık El Halaf'ı evinde sakladığı gerekçesi ile tutuklanan Muhammet Özmen bir gün arayla yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada cinayet zanlıları Valit El Mustafa ile Tarık El Halaf'ın 30 Nisan 2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek yakalandıkları, ifadelerinde Özmen’iğn kendilerine yardım ettiğini itiraf ettikleri belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Valit El Mustafa ile Tarık El Halaf'ın 10 Nisan 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’ta meydana gelen cinayet meselesinden dolayı arandıklarını ifade etti.

Polis, cinayet zanlılarının Nisan ayı içerisinde Gayretköy’de yasa dışı bir şekilde ülkeye giriş yaptıklarını açıkladı.

Valit El Mustafa ile Tarık El Halaf'ın 30 Nisan 2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandıklarını kaydeden polis, şu anda polis hücresinde karantinada olduklarını söyledi.

Polis, Valit El Mustafa ile Tarık El Halaf'ın sorgularında Muhammet Özmen’in kendilerini sakladığını itiraf ettiklerini açıkladı.

İtiraf üzerine Muhammet Özmen’in de 1 Mayıs tarihinde gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 11:37