Diyalog’tan yılbaşı hediyesi kazanan 30 talihli belirlendi

Su Isıtıcı
1) Seran Beyaz/ Lefkoşa
2) Behiç Çiçek/ Dilekkaya
3) Sümeya Ekili/ Lefkoşa
4) Osman Binatlı/ Güzelyurt
5) Sadiye Özogül/ Göçmenköy
Valiz:
1) Bahire Güçeri/ Magusa
2) Tahsin Piro/ Bogazköy
3) Aysel Çakıroğlu/ Geçitkale
4) Çetin Tümay/ İskele
5) Mustafa Uğur/Güzelyurt
Halı
1) Halil Arkın/ Aşağı Bostancı
2) Mustafa Altay/ Lefkoşa
3) Emine Kamak/ Tepebaşı
4) Nazemin Binatlı/ Güzelyurt
5) Kavaz Çayönü/ Magusa
Ekmek Kızartma Makinası
1) Baysal Kemaneciler/ Gönendere
2) Pınar Burukhan/ Lefkoşa
3) Kemal Şeker/ Gönyeli
4) Mustafa Çingül/ Geçitkale
5) Ethem Bozkurt/ Lefkoşa
Banyo Seti
1) Emine Özgen/Çamlıbel
2) Ayşe Deni/ Alaniçi
3) Figen Şensoy/ Dikmen
4) Aygün Serengil/ Gönyeli
5) Hulki Çavdar/ İskele
6) Tumral Akaçalı/ Lefkoşa
7) Zeka Kaptan/ Alaniçi
8)Güniz Beşevlerli/ Gönyeli
9) Aydan Sofuoğlu/ Dilekkaya
10) Yeter Özdayı/ Bogazköy