Bazı isimler gizlendi

Rum kesiminde yatırım karşılığı vatandaş yapılan kişilerle ilgili araştırma yapan ve “Kalogiru Komitesinin Raporu” olarak bilinen tartışmalı rapor kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Dimitra Kalogiru başkanlığındaki üç üyeli komitenin raporunun dün kamuoyunun bilgisine sunulmasının, toplumda ve ana muhalefet partileri arasında büyük hayal kırıklığına neden olduğunu yazan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığında binlerce vatandaşlık verilmiş olmasına rağmen raporda yalnızca 42 kişiyle alakalı 12 dosyanın incelendiğini belirtti.

Rum hükümetinin raporda tespit edilen problemli durumlarla ilgili isimleri siyah renkle gizlemesinin ciddi hayal kırıklığına neden olduğunu kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2013 yılının Haziran ayından 2019 yılının sonuna kadar 6 bin 324 altın pasaport verildiğini, ancak bahse konu raporda yalnızca 42 kişiyle ilgili durumun incelendiğini yineledi.

Son yıllarda konuyla alakalı olarak yerel ve uluslararası basında adı geçen yüzlerce isme rağmen, Komitenin yalnızca 4 kişinin “Kıbrıs vatandaşlığı” statüsünden mahrum bırakılmasını öngördüğünü kaydeden gazete, komitenin, 12 durumla alakalı olarak ise, vatandaşlık iptali ihtimalinin incelenmesi gerektiği görüşünü ortaya koyduğunu iletti.

Politis gazetesi de “Kalogiru’nun Altın Pasaportlarla İlgili Raporu Kırpılmış” başlıklı haberinde, raporun sayfalarının siyah renkle dolu olduğunu, aynı zamanda davalarda adı geçen kişilerle ilgili olarak raporda isimler, bilgiler ve yeterli izahatlar bulunmadığına dikkati çekti.

Gazete, muhalefete göre raporun eksik olduğunu, çünkü yalnızca 12 durumla ilgili olduğunu aynı zamada siyasi sorumluluklara dokunmadığını da iletti.

Öte yandan AKEL ve DİKO partileri rapordan memnun olmadıkları yönünde açıklamalar yaparken, DİSİ partisi ise açıklamasında, herhangi bir cezai suçu araştırma konusunda sözün artık Başsavcıda olduğunu belirtti.

Alithia ise haberinde, raporda, 3 kişinin ise hırsızlık ve dolandırıcılıktan ötürü aranmakta olduğunu kaydetti.